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Пронедра

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Пять главных лекарственных препаратов, которые нужно взять в дорогу

Пять главных лекарственных препаратов, которые нужно взять в дорогу

Фармацевт назвал пять препаратов, которые нужно взять в дорогу и помогут избежать срыва отпуска, если в пути случатся боль, жара, диарея, аллергия или изжога.

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