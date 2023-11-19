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Сегодня SpaceX снова попытается запустить мощнейшую ракету Starship на орбиту Комп...

Сегодня SpaceX снова попытается запустить мощнейшую ракету Starship на орбиту Комп...

Сегодня SpaceX снова попытается запустить мощнейшую ракету Starship на орбитуКомпания SpaceX сегодня, спустя многие месяцы подготовки и ожидания одобрения от регулирующих органов, наконец снова запустит огромную ракетную систему Starship на орбиту.

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