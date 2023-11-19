Сегодня SpaceX снова попытается запустить мощнейшую ракету Starship на орбиту Комп...

Сегодня SpaceX снова попытается запустить мощнейшую ракету Starship на орбитуКомпания SpaceX сегодня, спустя многие месяцы подготовки и ожидания одобрения от регулирующих органов, наконец снова запустит огромную ракетную систему Starship на орбиту.