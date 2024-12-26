Трамп поздравил Гренландию с Рождеством и обещал канадцам сокращение налогов

Дональд Трамп выпустил рождественское поздравление, в котором пообещал Канаде сокращение налогов на 60% при вхождении в состав США, также он заявил о желании Гренландии американского присутствия на своей территории.
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