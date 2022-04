Статья 57 Трудовой кодекс России Содержание трудового договора (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) В трудовом договоре указываются: фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя — физического лица), заключивших трудовой договор; сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя — физического лица; идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением […] The post Статья 57 Трудовой Кодекс России first appeared on ЭХО МЕДИА.