ВСУ стягивает резервы для сдерживания наступления ВС РФ под Курском

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы из Житомирской и Одесской областей для сдерживания продвижения российских войск в направлении Сумской области, заявил 13 марта военный эксперт Виталий Киселёв, ссылаясь на данные подполья, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии