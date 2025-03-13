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ВСУ стягивает резервы для сдерживания наступления ВС РФ под Курском

ВСУ стягивает резервы для сдерживания наступления ВС РФ под Курском

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы из Житомирской и Одесской областей для сдерживания продвижения российских войск в направлении Сумской области, заявил 13 марта военный эксперт Виталий Киселёв, ссылаясь на данные подполья, сообщает ТАСС.

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