Сладков: ВСУ создают простреливаемую ими «серую зону» на Запорожском участке

Подразделения ВСУ применили новую тактику на Запорожском направлении. Они начали создавать простреливаемую ими «серую зону» шириной 1,5 километра, рассказал военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.
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