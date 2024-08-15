Заменить кровати картонными коробками предложил житель Новосибирска

В Новосибирске один из жителей выставил на продажу картонную коробку из-под бытовой техники. Огромный ящик сибиряк предлагает использовать вместо спального места, причем сделать это можно где угодно – все равно, по его словам, будет уютно.
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