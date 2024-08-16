Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Мэр Смоленска Александр Новиков "разнёс" «Смоленсктеплосети» и «Горводоканалу»

Мэр Смоленска Александр Новиков "разнёс" «Смоленсктеплосети» и «Горводоканалу»

Жёсткая критика с обозначением конкретных мер и сроков прозвучала на заседании штаба по подготовке Смоленска к отопительному сезону Глава города Александр Новиков раскритиковал муниципальные коммунальные предприятия «Смоленсктеплосеть» и «Горводоканал» за незакрытые ордеры на проведение земляных работ и отсутствие точных сроков готовности к подаче отопления.

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