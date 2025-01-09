Слух: в сети сообщают, что исходный код GTA: San Andreas может быть фейком, а архив со...

Слух: в сети сообщают, что исходный код GTA: San Andreas может быть фейком, а архив содержит вирусНе так давно в сети появилась информация о том, что исходный код GTA: San Andreas утек в сеть, но архив с содержимым оказался защищен паролем.
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