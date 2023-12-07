Киевский эксперт: Максимальный статус для Украины в НАТО – «любимые партнёры» 

Инсайд о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен «сказал европейцам «прекратить говорить с Украиной о НАТО» – показатель неудивительный, однако есть опасность, что ту же судьбу ждут переговоры и по членству Украины в ЕС.
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