Нидерландские депутаты возмутились приездом Урганта и Познера в Амстердам

Два нидерландских депутата из Народной партии за свободу и демократию Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс остались возмущены приездом в страну телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера, поскольку в одном из главных театров королевства в Амстердаме побывали «русские пропагандисты».