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Нидерландские депутаты возмутились приездом Урганта и Познера в Амстердам

Нидерландские депутаты возмутились приездом Урганта и Познера в Амстердам

Два нидерландских депутата из Народной партии за свободу и демократию Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс остались возмущены приездом в страну телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера, поскольку в одном из главных театров королевства в Амстердаме побывали «русские пропагандисты».

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