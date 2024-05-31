Нидерландские депутаты возмутились приездом Урганта и Познера в Амстердам

Два нидерландских депутата из Народной партии за свободу и демократию Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс остались возмущены приездом в страну телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера, поскольку в одном из главных театров королевства в Амстердаме побывали «русские пропагандисты».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии