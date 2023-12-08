В Свердловской области приставы взыскали почти миллион рублей с "серых" лесорубов

Такую плату за незаконную рубку суд назначил любителям продать некупленный лесПочти миллион рублей в качестве компенсации за незаконную рубку леса взыскали свердловские судебные приставы с "серых" лесорубов.
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