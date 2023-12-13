Фитнес-сообщество предложило Путину внедрить семейные карты для спортклубов

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина выступила с предложением о введении в России специальных семейных карт, которые будут компенсировать россиянам часть затрат на любые физкультурно-оздоровительные услуги.
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