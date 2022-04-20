Роспотребнадзор опроверг появление новых штаммов коронавируса в России

pixabay.com На территории России не были обнаружены новые штаммы коронавируса. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
pixabay.com На территории России не были обнаружены новые штаммы коронавируса. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
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