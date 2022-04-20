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Роспотребнадзор опроверг появление новых штаммов коронавируса в России

Роспотребнадзор опроверг появление новых штаммов коронавируса в России

pixabay.com На территории России не были обнаружены новые штаммы коронавируса. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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