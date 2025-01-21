Российские топ-менеджеры активно страховали свою ответственность в 2024

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  • Ника
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Российские директора и топ-менеджеры начали более активно страховать свою ответственность, приобретая так называемые полисы D&O (Directors & Officers Liability), рассказал «Ведомостям» первый заместитель генерального директора страхового брокера Remind Владимир Крючков.

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