Российские топ-менеджеры активно страховали свою ответственность в 2024

Российские директора и топ-менеджеры начали более активно страховать свою ответственность, приобретая так называемые полисы D&O (Directors & Officers Liability), рассказал «Ведомостям» первый заместитель генерального директора страхового брокера Remind Владимир Крючков.
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