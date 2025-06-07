Ущерб водным биоресурсам из ЧС с танкерами в Черном море оценили в 2,5 млрд рублей. Как сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, расчет учитывал потерю прироста биомассы, ухудшение условий обитания и затраты на восстановление экосистемы.
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