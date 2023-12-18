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В подмосковье собаки учат детей читать

В подмосковье собаки учат детей читать

По сообщению пресс-службы министерства культуры и туризма региона, собаки-терапевты, которые прошли специальную подготовку, помогают учиться читать детям, которые стесняются или вовсе не желают этого делать.

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