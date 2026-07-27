Москва и Тегеран нашли два способа обнуления «Starlink», а Индия просто послала Маска куда подальше

Юрий Ильинов

Киев содрогнулся от серии ударов: всплыли главные цели ночной атаки ВС РФ ВС РФ нанесли массированный ночной удар по Украине. Под удар попали предприятия ВПК в Киеве, порт Черноморск, терминалы и объекты военной инфраструктуры. В ночь на 26 июля российские Вооруженные силы нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. По данным Министерства обороны России, главными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические узлы и объекты, обеспечивающие деятельность украинской армии. Главный удар пришелся по Киеву Минобороны России сообщило, что в Киеве российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса. По информации ведомства, на этих объектах производили, ремонтировали и хранили беспилотники, а также комплектующие к ним. Кроме того, под удар попал гипермаркет «Эпицентр». Российская сторона утверждает, что объект использовали для хранения имущества военного назначения. По данным ряда источников, по Киеву выпустили не менее пяти баллистических ракет. При этом одной из целей назывался завод «Королёва», имеющий промышленное значение. Порт Черноморск оказался среди целей Также удары нанесли по инфраструктуре порта Черноморск в Одесской области. По информации российской стороны, через порт проходили военные грузы. Кроме того, там находились запасы горюче-смазочных материалов. Таким образом, поражение подобных объектов может осложнить снабжение украинских подразделений и работу логистических маршрутов. Удары по Харьковской области и Донбассу Кроме Киева и Одесской области, удары зафиксировали и в других регионах. В частности, сообщается о поражении автозаправочных станций сети Marshal в Харьковской области. По утверждению российских источников, эти объекты обеспечивали военную технику топливом. Также российские военные нанесли удары по укрепленным позициям ВСУ в районе Краматорска. Под удар попал терминал «Новой Почты» Помимо этого, среди пораженных объектов называется терминал компании «Новая Почта». Российские источники заявляют, что логистическую инфраструктуру использовали для перевозки грузов военного назначения. В свою очередь, украинская сторона не подтверждала информацию о военном использовании терминала. Что заявили в Минобороны России Министерство обороны России заявило, что российские войска нанесли удары по объектам, связанным с работой украинского военно-промышленного комплекса и снабжением вооруженных формирований. При этом независимого подтверждения заявленных результатов на момент публикации нет. Между тем украинские власти сообщили о работе средств противовоздушной обороны и продолжают публиковать собственные оценки последствий ночной атаки.