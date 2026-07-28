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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» поздравила Кейна с 33-летием: «Лучший нападающий мира празднует день рождения !»

« Бавария » поздравила Харри Кейна с днем рождения.  Сегодня английскому нападающему исполнилось 33 года.

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