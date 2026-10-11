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Царьград

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В Новосибирске 14 октября выпадет первый снег с дождём

В Новосибирске 14 октября выпадет первый снег с дождём

В Новосибирске 14 и 15 октября ожидаются первые смешанные осадки, а самым холодным днём недели станет суббота, 17 октября, когда воздух прогреется лишь до +1 °C.

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