Украшение из Окского парка в Муроме похоже на детали золотой диадемы, найденной в Киеве в 1889 году, что указывает на культурные связи между регионами в XI-XII веках.
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