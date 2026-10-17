Владимир Гердо/ТАСС Суд в Москве наложил арест на 40 миллионов рублей, находящихся на счете ООО "Проопт", которое фигурирует во втором уголовном деле бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.
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