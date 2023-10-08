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До еды, во время или натощак? Как принимать лекарства, чтобы они лучше усвоились

До еды, во время или натощак? Как принимать лекарства, чтобы они лучше усвоились

Прием большинства препаратов привязан ко времени приема пищи. По словам врача-гинеколога Екатерины Волковой, это важно не только для их лучшего усвоения и более качественного воздействия, но и для безопасности.

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