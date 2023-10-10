«История Удмуртии» стала лауреатом конкурса «Книга года»

Книга «История Удмуртии. От каменного века до эры космоса» победила в номинации «Лучшая книга о России» конкурса «Книга года», проводимого в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир».
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