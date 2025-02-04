В МИД РФ раскрыли условия и содержание переговоров по Украине: главное за сутки

МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. В МИД заявили, что Россия готова к серьезным переговорам по урегулированию конфликта, и подтвердили, что «Орешник» будет размещен в Беларуси; США проведут расследование в украинском антикоррупционном центре, а ЕС подготовился к возможным пошлинам со стороны Америки.