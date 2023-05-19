Военное обозрение

3 418 подписчиков

ВВС США назвали сроки начала производства истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для замены F-22

ВВС США назвали сроки начала производства истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для замены F-22

Соединенные Штаты намерены начать производство истребителей шестого поколения в ближайшее время, такие планы имеются у Министерства ВВС.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх