«Очень хороший знак»: Стариков раскрыл, почему миссия МВФ отказалась ехать в Россию

Российский публицист и политик Николай Стариков в своём Telegram-канале раскрыл, почему работа миссии МВФ, которая должна была участвовать в консультациях с РФ, отложена на неопределенный срок.
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