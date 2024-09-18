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«Очень хороший знак»: Стариков раскрыл, почему миссия МВФ отказалась ехать в Россию

«Очень хороший знак»: Стариков раскрыл, почему миссия МВФ отказалась ехать в Россию

Российский публицист и политик Николай Стариков в своём Telegram-канале раскрыл, почему работа миссии МВФ, которая должна была участвовать в консультациях с РФ, отложена на неопределенный срок.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Набиулина какую должность занимает в МВФ?
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16 час.

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