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Трехкратная олимпийская чемпионка поддерживает традицию массовых зарядок

Трехкратная олимпийская чемпионка поддерживает традицию массовых зарядок

Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева поддерживает традицию массовых зарядок, которые стали популярны среди москвичей благодаря инициативам выставки-форума "Россия" и Общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество".

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