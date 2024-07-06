Трехкратная олимпийская чемпионка поддерживает традицию массовых зарядок

Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева поддерживает традицию массовых зарядок, которые стали популярны среди москвичей благодаря инициативам выставки-форума "Россия" и Общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество".
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