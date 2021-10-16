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Мертвая женщина прошла в депутаты парламента Ирака

Мертвая женщина прошла в депутаты парламента Ирака

В Ираке одним из победителей парламентских выборов стала обитательница Багдада Ансам Мануэль. Проблема в том, что Мануэль заразилась коронавирусом и умерла еще два месяца назад, сообщает телеканал Al Arabiya.

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