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Рогов рассказал об отступлениях ВСУ в Запорожской области

Рогов рассказал об отступлениях ВСУ в Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал об отступлениях ВСУ в Запорожской области.

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