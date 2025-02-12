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Царьград

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Дело не в пекарне: в "Мельнице" не нашли следов ртути, которой отравились двое москвичей

Дело не в пекарне: в "Мельнице" не нашли следов ртути, которой отравились двое москвичей

В истории отравления пирожками с ртутью появились новые подробности. Возможно, что слойки купили не в "Мельнице".

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