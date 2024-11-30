Россиянам назвали минимальный размер пенсии в 2025 году

Минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в России, а в 2025 году он составит 15 250 рублей, сообщила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии