Знаменитая «жужжалка» вновь ожила: радиостанция «Судного дня» передала в эфир странное послание

Эксперты рассказали, какой странный сигнал передала в эфир таинственная радиостанция УВБ-76. Радиостанция, известная как УВБ-76 или «русская жужжалка», снова вышла в эфир, передав ряд странных сигналов, которые могут напоминать зашифрованные сообщения.