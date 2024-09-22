Знаменитая «жужжалка» вновь ожила: радиостанция «Судного дня» передала в эфир странное послание

Эксперты рассказали, какой странный сигнал передала в эфир таинственная радиостанция УВБ-76. Радиостанция, известная как УВБ-76 или «русская жужжалка», снова вышла в эфир, передав ряд странных сигналов, которые могут напоминать зашифрованные сообщения.
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