Жители Израиля с молдавскими корнями всё чаще подают запросы на восстановление гражданства

Число израильтян, желающих восстановить гражданство Республики Молдова, продолжает расти. Об этом сообщил посол Молдовы в Израиле Александр Ройтман в вышедшей в эфир 23 апреля программе "Новая неделя с Анатолием Голя" на TV8.