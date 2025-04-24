Жители Израиля с молдавскими корнями всё чаще подают запросы на восстановление гражданства

Число израильтян, желающих восстановить гражданство Республики Молдова, продолжает расти. Об этом сообщил посол Молдовы в Израиле Александр Ройтман в вышедшей в эфир 23 апреля программе "Новая неделя с Анатолием Голя" на TV8.
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