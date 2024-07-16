Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье

Сейчас SHAMAN находится на пике популярности. Он записывает песни, которые слушает вся Россия, снимает клипы, которые трогают поклонников, а также собирает стадионы и принимает участие в различных проектах.
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