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Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье

Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье

Сейчас SHAMAN находится на пике популярности. Он записывает песни, которые слушает вся Россия, снимает клипы, которые трогают поклонников, а также собирает стадионы и принимает участие в различных проектах.

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