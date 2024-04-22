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Экономист Сакс: отказ Зеленского от переговоров с РФ в 2022 году был ошибкой

Экономист Сакс: отказ Зеленского от переговоров с РФ в 2022 году был ошибкой

Профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, американский экономист Джеффри Сакс заявил, что в первые недели после начала спецоперации на Украине Владимир Зеленский был готов на переговоры с Москвой, однако под давлением стран Запада отказался от такого варианта.

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Комментарии
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Eduard
Уважаемый,Россия с ними 8 лет переговоры вела!
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