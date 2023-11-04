МИД России считает вероятным вовлечение НАТО в конфликт на Ближнем Востоке

Фото: Джаридату ль-Кудс аль-Арабий Сегодня 06:00 В Москве допускают возможность того, что фактор НАТО и вовлеченность альянса в конфликт на Ближнем Востоке проявится в том случае, если США понадобится «придать легитимности» своим действиям, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.