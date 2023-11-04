МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Ну правильно, кому-то надо будет (в нужное время) оставить Чечню, потому что, ПОТОМ, Кадыров должен быть рядом с Пути...Сын Кадырова Адам...
  • Лев Добрый
    Профилактической работы маловато и законы надо принимать новые, хватит жить по старинке, всё таки Москва столица Росс...Очевидцы сообщили...
  • Лев Добрый
    А задать вопрос, говорил или нет, мерзавец Пашинян, президент России разве не может? Это ведь так элементарно!👀😱😜👈Песков прокоммент...

МИД России считает вероятным вовлечение НАТО в конфликт на Ближнем Востоке

МИД России считает вероятным вовлечение НАТО в конфликт на Ближнем Востоке

Фото: Джаридату ль-Кудс аль-Арабий Сегодня 06:00 В Москве допускают возможность того, что фактор НАТО и вовлеченность альянса в конфликт на Ближнем Востоке проявится в том случае, если США понадобится «придать легитимности» своим действиям, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх