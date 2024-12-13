Пенсионеры России 28-29 декабря получат на карту новогоднюю выплату с четырьмя нулями: что известно Ирэн ОрлонскаяС 28 по 29 декабря пожилым гражданам будет предоставлена одноразовая финансовая помощь, которая будет зачислена на их банковские счета.