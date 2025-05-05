В Республике Тыва перед судом предстанут местные жители, обманувшие более 40 человек на общую сумму более 26,8 млн рублей под видом продажи земельных участков

Следователем Следственного управления УМВД России по г. Кызылу завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1982 и 1987 годов рождения, которые обвиняются в совершении преступлений, подсмотренных частями 2, 3 и 4 ст.
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