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Мировое обозрение

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Израиль убил в Палестине 79 сотрудников ООН

Израиль убил в Палестине 79 сотрудников ООН

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что в секторе Газа погибли 79 сотрудников ООН с начала обострения конфликта между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.

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