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Опасная инфекция распространилась почти по всем штатам США

Опасная инфекция распространилась почти по всем штатам США

Почти 18,5 тысячи случаев циклоспороза зарегистрировали в США с мая по сентябрь 2026 года. Почти тысяче заболевших потребовалась госпитализация, сообщили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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