О стратегии США на Ближнем Востоке

Текущая конфигурация мироустройства представлена в литературе в трёх основных версиях. Первая: над миром доминирует Запад, западная цивилизация, а остальные страны находятся в подчинённом неоколониальном положении либо их суверенитет подавляется.
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