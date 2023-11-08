ЦТАК: отправка листовок из Южной Кореи в КНДР является проявлением войны

Отправка анти-пхеньянских листовок из Южной Кореи в КНДР является проявлением "психологической войны", предшествующей военным действиям, и может привести к возникновению на Корейском полуострове реального конфликта, подобного тем, что идут на Ближнем Востоке или в Европе.