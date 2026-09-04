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«Спартак» опять сыграет событийно, «Зенит» добавит проблем ЦСКА, а Талалаев — «Локомотиву». Экспресс на РПЛ

«Спартак» опять сыграет событийно, «Зенит» добавит проблем ЦСКА, а Талалаев — «Локомотиву». Экспресс на РПЛ

На повестке 7-й тур РПЛ!Сразу два суперматча несет нам седьмой тур РПЛ: в субботу «Зенит» примет ЦСКА на своей территории, а затем «Динамо» устроит московское дерби со «Спартаком».

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