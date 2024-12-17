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Врач Средин: с возрастом межпозвоночные диски начинают разрушаться

Врач Средин: с возрастом межпозвоночные диски начинают разрушаться

Самая известная и распространенная причина сильной боли в спине — межпозвонковые грыжи. Но встречаются и другие проблемы, также вызывающие боль и дискомфорт в области спины, например, протрузии межпозвоночных дисков.

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