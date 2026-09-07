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ИА Регнум

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Мерц заявил, что не намерен отказываться от антироссийской политики

Мерц заявил, что не намерен отказываться от антироссийской политики

Канцлер Германии Фридрих Мерц 7 сентября заявил, что не собирается отказываться от антироссийского политического курса, хотя такая позиция не пользуется популярностью и отражается на рейтингах возглавляемого им Христианско-демократического союза (ХДС).

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