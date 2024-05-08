Симоньян назвала людей в погонах элитой, достойной высокой оплаты

Люди в погонах в последнее время стали элитой Российской Федерации. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».