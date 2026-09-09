Квоты выделены: тунец на Дальнем Востоке может стать промысловой рыбой

В одном из регионов Дальнего Востока нашествию хищников оказались рады и объявили квоты на вылов. Теперь на Сахалине готовятся добывать тунца тоннами.
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