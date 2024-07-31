МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 317 подписчиков

"Деньги выделены, работа идёт": Новое поколение UAZ Patriot на подходе - Наш "дизель", своя КПП и свежая внешность

"Деньги выделены, работа идёт": Новое поколение UAZ Patriot на подходе - Наш "дизель", своя КПП и свежая внешность

Уже не одно десятилетие в отечественном автопроме ничего не меняется - возьми любой автозавод 10-20-30 лет назад: как осваивали, выпрашивали и "пилили" бюджеты, при этом ничего своего нового не придумывая, так и будут заниматься тем же годами вперед.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх