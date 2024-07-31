"Деньги выделены, работа идёт": Новое поколение UAZ Patriot на подходе - Наш "дизель", своя КПП и свежая внешность

Уже не одно десятилетие в отечественном автопроме ничего не меняется - возьми любой автозавод 10-20-30 лет назад: как осваивали, выпрашивали и "пилили" бюджеты, при этом ничего своего нового не придумывая, так и будут заниматься тем же годами вперед.