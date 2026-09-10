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Царьград

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Иманоль Альгуасиль возглавил греческий "Олимпиакос"

Иманоль Альгуасиль возглавил греческий "Олимпиакос"

Иманоль Альгуасиль, бывший тренер "Реал Сосьедад", назначен главным тренером "Олимпиакоса". Специалист руководил испанским клубом с 2018 по 2025 год и завоевал Кубок Испании в 2020 году.

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